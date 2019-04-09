Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в СириюLenta.ru 07:24

В Минобороны России опровергли информацию о том, что российские ВКС перебросили в Сирию один из истребителей пятого поколения Су-57. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает ТАСС.

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

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