Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в СириюLenta.ru 07:24

В Минобороны России опровергли информацию о том, что российские ВКС перебросили в Сирию один из истребителей пятого поколения Су-57. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает ТАСС.
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Минобороны опровергло данные о переброске Су-57 в Сирию

РБК07:38

В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию

RT на русском07:34

Минобороны опровергло информацию о новой переброске Су-57 в Сирию

ТАСС07:28

Министерство обороны России отрицает, что новейший истребитель Су-57 переброшен в Сирию

Эхо Москвы07:31

Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57

РИА Новости07:20

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

Lenta.ru07:24

В МО РФ опровергли сообщение о «возвращении» Су-57 в Сирию

ТК Звезда07:17
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Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками

В начале октября 2018 года после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Кокорин и Мамаев поехали из Петербурга в Москву, где устроили драки с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком.
Обновлено в 06:15
Экономика

Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Обновлено в 06:05
Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

Обновлено в 08:19
Общество

Малышева рассказала про упражнения для «потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева рассказала про упражнения, которые, по ее словам, должны обеспечить «потрясающий секс».
Обновлено в 08:42
Наука

Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом

Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье

С начала года в Крыму зарегистрировали 16 случаев бешенства животных

В Крыму в 2019 году было выявлено уже 16 случаев бешенства животных. Об этом Крым.News сообщили в пресс-службе Госкомветеринарии РК.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура разводится с мужем

Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика

Китай хочет запретить майнинг биткоина

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) хочет запретить майнинг биткоина, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Технологии

«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД

Обновлено в 06:30
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Начальнику СвЖД продлили домашний арест

Начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову продлили домашний арест до 12 июня, сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:46
Политика

Британский парламент принял закон об отсрочке Brexit

В парламенте Великобритании одобрили законопроект об отсрочке выхода из Евросоюза.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Северную столицу, чтобы принять участие в международном форуме «Арктика – территория диалога».
Обновлено в 06:05
Политика

Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России

Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины

Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Политика

Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах

Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу.
Обновлено в 04:34
Политика

Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в «Роскосмосе»

Напомним, прокурорская проверка выявила масштабные хищения в "Роскосмосе" и некоторых компаниях, принадлежащих "Ростеху".
Обновлено в 07:11
Финансы

ЦБ назвал тормоз экономики России

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Обнаженная Лобода взволновала подписчиков

Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
Обновлено вчера в 11:30
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