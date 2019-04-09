Армия и оружие
Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в СириюLenta.ru 07:24
В Минобороны России опровергли информацию о том, что российские ВКС перебросили в Сирию один из истребителей пятого поколения Су-57. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает ТАСС.
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Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками
В начале октября 2018 года после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Кокорин и Мамаев поехали из Петербурга в Москву, где устроили драки с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком.
Обновлено в 06:15
Экономика
Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Малышева рассказала про упражнения для «потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева рассказала про упражнения, которые, по ее словам, должны обеспечить «потрясающий секс».
Обновлено в 08:42
Наука
Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом
Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье
С начала года в Крыму зарегистрировали 16 случаев бешенства животных
В Крыму в 2019 году было выявлено уже 16 случаев бешенства животных. Об этом Крым.News сообщили в пресс-службе Госкомветеринарии РК.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура разводится с мужем
Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Китай хочет запретить майнинг биткоина
Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) хочет запретить майнинг биткоина, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Технологии
«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД
Обновлено в 06:30
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Начальнику СвЖД продлили домашний арест
Начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову продлили домашний арест до 12 июня, сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:46
Политика
Британский парламент принял закон об отсрочке Brexit
В парламенте Великобритании одобрили законопроект об отсрочке выхода из Евросоюза.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Северную столицу, чтобы принять участие в международном форуме «Арктика – территория диалога».
Обновлено в 06:05
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины
Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Политика
Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах
Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу.
Обновлено в 04:34
Политика
Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в «Роскосмосе»
Напомним, прокурорская проверка выявила масштабные хищения в "Роскосмосе" и некоторых компаниях, принадлежащих "Ростеху".
Обновлено в 07:11
Финансы
ЦБ назвал тормоз экономики России
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода взволновала подписчиков
Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
Обновлено вчера в 11:30