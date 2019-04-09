Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в СириюRT на русском 07:34
В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию. Как отметили в ведомстве, фотографии самолёта, появившиеся в сети, были сделаны в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Спорт
Лиза Туктамышева выходит на замену
С болезнью Туктамышева справилась довольно быстро, но победу в «закулисной борьбе» праздновали сторонники Медведевой.
Обновлено 06 апреля в 15:04
Футбол
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки»
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки", сообщается на сайте подмосковной команды.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты
Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Кокорин и Мамаев доставлены в суд
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский районный суд, где сегодня начнётся первое заседание по их делу.
Обновлено в 05:29
Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Наука
Электрическая стимуляция вернула мозг стариков в юность
Ухудшение рабочей памяти оказалось ассоциировано с утерей способности разных отделов мозга подстраивать свою частоту друг под друга.
Обновлено в 09:58
Энергетика
Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Политика
В МИД Словении обвинили Хорватию во вмешательстве
Словения отозвала своего посла в Хорватии Смильяну Кнез из-за действий хорватской разведки, которая, предположительно, пыталась оказать давление на словенские СМИ.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite
Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга
Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов
Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:44
Футбол
Мостовой и Карпин находятся в тройке лидеров в голосовании на звание лучшего игрока «Сельты»
На втором месте идет Мостовой (более 4 тысяч голосов). Карпин замыкает первую тройку голосования (почти 2 тысячи голосов).
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Галина Боб представила весенний образ
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб порадовала поклонников новым образом. Приход весны актриса отметила переменами во внешности.
Обновлено в 01:57
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Политика
Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ
Обновлено в 03:45
Общество
В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Участников реновации больше не обязаны переселять в тот же район
По словам известной активистки Кари Гуггенбергер, выступающей против программы реновации, введение поправки, позволяющей предоставлять жильё в другом районе, привело к тому, с чего начиналась её борьба.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье
В Тюмени скончалась ВИЧ-диссидентка, которая не хотела лечить детей
В Тюмени скончалась известная ВИЧ-диссидентка, с которой неоднократно судились из-за того, что та не лечила своих детей, находящихся в угрожающем жизни состоянии.
Обновлено в 08:59