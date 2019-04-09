Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в СириюRT на русском 07:34

В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию. Как отметили в ведомстве, фотографии самолёта, появившиеся в сети, были сделаны в 2018 году.
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Минобороны опровергло данные о переброске Су-57 в Сирию

РБК07:38

В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию

RT на русском07:34

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

Lenta.ru07:24

Минобороны опровергло информацию о новой переброске Су-57 в Сирию

ТАСС07:28

Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57

РИА Новости07:20

Министерство обороны России отрицает, что новейший истребитель Су-57 переброшен в Сирию

Эхо Москвы07:31

В МО РФ опровергли сообщение о «возвращении» Су-57 в Сирию

ТК Звезда07:17
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Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
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ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

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Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Наука

Электрическая стимуляция вернула мозг стариков в юность

Ухудшение рабочей памяти оказалось ассоциировано с утерей способности разных отделов мозга подстраивать свою частоту друг под друга.
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Энергетика

Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
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Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Политика

В МИД Словении обвинили Хорватию во вмешательстве

Словения отозвала своего посла в Хорватии Смильяну Кнез из-за действий хорватской разведки, которая, предположительно, пыталась оказать давление на словенские СМИ.
Обновлено в 09:30
Гаджеты

Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга

Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов

Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Футбол

Мостовой и Карпин находятся в тройке лидеров в голосовании на звание лучшего игрока «Сельты»

На втором месте идет Мостовой (более 4 тысяч голосов). Карпин замыкает первую тройку голосования (почти 2 тысячи голосов).
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Галина Боб представила весенний образ

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб порадовала поклонников новым образом. Приход весны актриса отметила переменами во внешности.
Обновлено в 01:57
Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Общество

В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки

Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Политика

Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ

Обновлено в 03:45
Общество

В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона

Обновлено вчера в 10:17
Общество

Участников реновации больше не обязаны переселять в тот же район

По словам известной активистки Кари Гуггенбергер, выступающей против программы реновации, введение поправки, позволяющей предоставлять жильё в другом районе, привело к тому, с чего начиналась её борьба.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье

В Тюмени скончалась ВИЧ-диссидентка, которая не хотела лечить детей

В Тюмени скончалась известная ВИЧ-диссидентка, с которой неоднократно судились из-за того, что та не лечила своих детей, находящихся в угрожающем жизни состоянии.
Обновлено в 08:59
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