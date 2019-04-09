В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в СириюRT на русском 07:34

В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию. Как отметили в ведомстве, фотографии самолёта, появившиеся в сети, были сделаны в 2018 году.

В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию

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