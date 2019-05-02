Армия и оружие

Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в СирииРБК 00:13

В последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в марте. Тогда в Минобороны заявили, что террористы напали на автомобиль, в котором ехали военнослужащие.
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Минобороны опровергло гибели четырёх российских военнослужащих в Сирии

RT на русском06:03

Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии

Lenta.ru00:22

Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в Сирии

РБК00:13

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

РИА Новостивчера в 23:59

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

ТАССвчера в 23:48

За последнее время на территории Сирии не погиб ни один российский военнослужащий, утверждают в министерстве обороны

Эхо Москвы06:31

Боевики заявили о гибели четырех россиян в Сирии

URA.Ruвчера в 22:17
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Анна Снаткина панически боится летать

Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
Политика

Порошенко собирается создать новую проевропейскую партию

Пётр Порошенко планирует перед парламентскими выборами создать объединённую проевропейскую партию на базе «Блока Петра Порошенко».
Обновлено в 06:09
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Политика

Милонов предложил проверить Резника на наркотики

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил депутату ЗакСа Максиму Резнику пройти совместный тест на наркотики, сообщает 78.ru.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе

По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика

Советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс за пять лет

Украина сможет вернуть неподконтрольные части Донбасса за пять лет, заявил в интервью изданию «Апостроф» советник избранного украинского президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Здоровье

Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей

Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Наука

IBM научила ИИ составлять модель сетчатки глаза человека. Это позволит быстро диагностировать глаукому

Тестирование нейросети показало, что она способна дать более точное представление о состоянии здоровья зрительных органов человека, чем традиционные методы, говорится в сообщении IBM.
Обновлено в 04:32
Кино

Компания Обамы снимет сериал про Дональда Трампа

Продюсерская компания Higher Ground Productions, принадлежащая Бараку Обаме, анонсировала съемки сериала об администрации Дональда Трампа.
Обновлено в 06:30
Политика

«Только граница». Зеленский рассказал, чего общего у России и Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе у России и Украины из общего осталась только государственная граница протяженностью в 2295 километров и 400 метров.
Обновлено в 07:27
Политика

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.
Обновлено в 05:29
Гаджеты

8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Футбол

Моуринью высказался об инфаркте Касильяса

Ранее Денис Черышев выразил поддержку перенёсшему инфаркт Касильясу.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

Обновлено в 07:19
Музыка

Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»

Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Происшествия

На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник

Обновлено в 05:47
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Политика

Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Сухуме произошёл пожар в русской школе

В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Политика

Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
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