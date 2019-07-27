Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в РумынииГазета.Ru вчера в 18:04
В России назвали эти данные ложными. Ведомство отметило, что не посылало никаких кораблей для перевозки бронетехники по Дунаю в Сербию. В Минобороны подчеркнули, что такое заявление и подобные высказывания про Россию бездоказательные.
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Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
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