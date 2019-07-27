Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в РумынииГазета.Ru вчера в 18:04
В России назвали эти данные ложными. Ведомство отметило, что не посылало никаких кораблей для перевозки бронетехники по Дунаю в Сербию. В Минобороны подчеркнули, что такое заявление и подобные высказывания про Россию бездоказательные.
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Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Общество
Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу
Обновлено вчера в 01:30
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Компания еще не успела официально анонсировать мобильные порты первых частей серии Doom, как они уже появились в продаже на iOS, Android и Nintendo Switch.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Обновлено в 06:23
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Транспорт
В Можайском районе Москвы появится наземное метро
Обновлено в 03:59
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Кино
Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости»
В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.
Обновлено в 07:28
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено вчера в 09:27
Футбол
Быстров считает, что Комличенко способен усилить любую топ-команду РПЛ
Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко смог бы усилить любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:36
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Политика
Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией
72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
Финансы
Центральный Банк снизил ключевую ставку
Центральный банк последовательно, но очень осторожно снижает эту ставку.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала про пол будущего ребенка Тимати
Алена Шишкова проговорилась о том, какого пола ребенка ожидает Анастасия Решетова, нынешняя возлюбленная Тимати.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро
По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Общество
Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме
Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать около 20 различных позиций в туристическом секторе, сообщает в субботу саудовское издание Saudi Gazette.
Обновлено в 06:55
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".
Обновлено в 07:22
Футбол
«Спартак» может расстаться с Мельгарехо
Обновлено 24 июля в 07:57
Футбол
Кабелла: «Предложение „Краснодара“ было таким, что я не смог отказать»
Предложение было таким большим, что я не смог отказаться.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Космос
Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море
Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
Обновлено в 04:10
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19