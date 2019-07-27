Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в РумынииГазета.Ru вчера в 18:04

В России назвали эти данные ложными. Ведомство отметило, что не посылало никаких кораблей для перевозки бронетехники по Дунаю в Сербию. В Минобороны подчеркнули, что такое заявление и подобные высказывания про Россию бездоказательные.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

Минобороны опровергло информацию о задержании Румынией военного груза из России

ТАССвчера в 12:19

Что произошло за день: пятница, 26 июля

Интерфаксвчера в 13:58

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

RT на русскомвчера в 12:26

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии

РИА Новостивчера в 12:12

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Известиявчера в 15:34

Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники

РБКвчера в 12:02

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Вести.Ruвчера в 12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Шоу-бизнес

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Обновлено в 05:30
Общество

Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Политика

Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Обновлено в 05:41
Политика

В Крыму поддержали восстановление транспортного сообщения с Украиной

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал петиции на сайте украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости восстановления железнодорожного и авиасообщения между Украиной и Россией.
Обновлено в 04:53
Футбол

«Фиорентина» собирается удвоить зарплату Кьезе

Сообщается, что руководство "Фиорентины" собирается удвоить зарплату полузащитнику Федерико Кьезе.
Обновлено в 04:42
Политика

Политолога пытались заставить целовать украинскую землю

На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

Обновлено в 00:21
Общество

В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек

На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя

Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Политика

Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено вчера в 14:16
Политика

Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента

Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Стало известно о новом ядерном оружии Северной Кореи

По данным издания, активность на ряде объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт

Обновлено в 00:21
Политика

Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе

Обновлено в 03:39
Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп

В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

«Донбасс. Бой за Саур-Могилу»

Что происходило пять лет назад на Саур-Могиле, каково это: выйти на бой с танком, имея всего один выстрел из РПГ, и как выжить, когда по тебе бьет пять пакетов «Града», - смотрите в новом фильме Екатерины Габель.
Обновлено в 06:00
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Спорт

Загитова показала платье для новой короткой программы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Ломовицкий: «Бакаев посоветовал мне перейти в „Арсенал“»

Воспитанник академии имени Федора Черенкова перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 05:24
Футбол

«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче

Обновлено вчера в 23:42
Космос

В Японии частная ракета после запуска упала в море

Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
Обновлено в 03:51
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Обновлено вчера в 16:16
Музыка

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено 25 июля в 16:42
Главное