В России назвали эти данные ложными. Ведомство отметило, что не посылало никаких кораблей для перевозки бронетехники по Дунаю в Сербию. В Минобороны подчеркнули, что такое заявление и подобные высказывания про Россию бездоказательные.

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Общество Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.

Происшествия Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.

Политика В Крыму поддержали восстановление транспортного сообщения с Украиной Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал петиции на сайте украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости восстановления железнодорожного и авиасообщения между Украиной и Россией.

Футбол «Фиорентина» собирается удвоить зарплату Кьезе Сообщается, что руководство "Фиорентины" собирается удвоить зарплату полузащитнику Федерико Кьезе.

Политика Политолога пытались заставить целовать украинскую землю На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.

Происшествия К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.

Общество В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

Происшествия В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.

Происшествия В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.

Политика Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Политика Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.

Армия и оружие Стало известно о новом ядерном оружии Северной Кореи По данным издания, активность на ряде объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Общество Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Происшествия В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.

Армия и оружие «Донбасс. Бой за Саур-Могилу» Что происходило пять лет назад на Саур-Могиле, каково это: выйти на бой с танком, имея всего один выстрел из РПГ, и как выжить, когда по тебе бьет пять пакетов «Града», - смотрите в новом фильме Екатерины Габель.

Транспорт В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Спорт Загитова показала платье для новой короткой программы Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.

Футбол Ломовицкий: «Бакаев посоветовал мне перейти в „Арсенал“» Воспитанник академии имени Федора Черенкова перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

Космос В Японии частная ракета после запуска упала в море Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.