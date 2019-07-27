Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в РумынииГазета.Ru вчера в 18:04
В России назвали эти данные ложными. Ведомство отметило, что не посылало никаких кораблей для перевозки бронетехники по Дунаю в Сербию. В Минобороны подчеркнули, что такое заявление и подобные высказывания про Россию бездоказательные.
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Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Политика
Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Обновлено в 05:41
Политика
В Крыму поддержали восстановление транспортного сообщения с Украиной
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал петиции на сайте украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости восстановления железнодорожного и авиасообщения между Украиной и Россией.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Фиорентина» собирается удвоить зарплату Кьезе
Сообщается, что руководство "Фиорентины" собирается удвоить зарплату полузащитнику Федерико Кьезе.
Обновлено в 04:42
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками
Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 02:34
Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек
Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек
На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя
Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Политика
Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента
Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Стало известно о новом ядерном оружии Северной Кореи
По данным издания, активность на ряде объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт
Обновлено в 00:21
Политика
Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
Обновлено в 03:39
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
«Донбасс. Бой за Саур-Могилу»
Что происходило пять лет назад на Саур-Могиле, каково это: выйти на бой с танком, имея всего один выстрел из РПГ, и как выжить, когда по тебе бьет пять пакетов «Града», - смотрите в новом фильме Екатерины Габель.
Обновлено в 06:00
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Ломовицкий: «Бакаев посоветовал мне перейти в „Арсенал“»
Воспитанник академии имени Федора Черенкова перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
Обновлено в 03:51
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено 25 июля в 16:42