Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в РумынииРИА Новости вчера в 12:12

В МИД Румынии ранее рассказали, что Бухарест не выдал разрешение на транзитную перевозку российского вооружения в Сербию из-за санкций ЕС против Москвы. По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

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