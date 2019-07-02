с чего всё началось

Российское министерство обороны опровергло информацию норвежского Агентства по ядерной опасности, которое утверждает, что на глубоководном научно-исследовательском аппарате взорвался газ. Ранее директор иностранного ведомства Пер Странд заявил, что Россия якобы предупредила о взрыве газа.

Минобороны опровергло данные о взрыве газа на глубоководном аппарате

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