Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о взрыве газа на глубоководном аппаратеПолитика Сегодня 15:21
Российское министерство обороны опровергло информацию норвежского Агентства по ядерной опасности, которое утверждает, что на глубоководном научно-исследовательском аппарате взорвался газ. Ранее директор иностранного ведомства Пер Странд заявил, что Россия якобы предупредила о взрыве газа.
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с чего всё началось
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.Ведомости15:45
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