Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернетГазета.Ru вчера в 21:32
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия". Как отмечается, во время испытаний в Центральном военном округе проходил обмен данными между полевыми пунктами управления, которые находились на расстоянии свыше 2 тыс. км друг от друга.
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с чего всё началось
Министерство обороны протестировало работу «военного интернета». Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км, сообщили «Известиям» в ведомстве.Известиявчера в 17:01
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