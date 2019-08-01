Армия и оружие

Минобороны опробовало военный интернетГазета.Ru вчера в 21:32

Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия". Как отмечается, во время испытаний в Центральном военном округе проходил обмен данными между полевыми пунктами управления, которые находились на расстоянии свыше 2 тыс. км друг от друга.
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с чего всё началось

Гиги по небу: Минобороны тестирует дальнобойный «военный интернет»

Министерство обороны протестировало работу «военного интернета». Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Известиявчера в 17:01

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Минобороны испытало «военный интернет», пишут СМИ

РИА Новости03:05

Министерство обороны РФ протестировало «военный интернет»

Газета.Ru03:12

«Известия» сообщили об испытаниях Минобороны суверенного «военного интернета»

Интерфаксвчера в 21:38

Минобороны испытало «военный интернет»

РБК02:03

«Известия»: Минобороны протестировало «военный интернет»

ТАССвчера в 20:55

В Минобороны испытали «военный интернет»

Ридусвчера в 16:39

Гиги по небу: Минобороны тестирует дальнобойный «военный интернет»

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве

Конфликт с применением стрельбы произошел на Ленинградском проспекте в столице.
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Политика

Медведев поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов Сибири

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, могли ли леса в Сибири поджечь намеренно в целях сокрытия незаконной заготовки древесины, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:42
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:29
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика

Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

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Гаджеты

На смартфонах Huawei появится российская операционная система

На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Баскетбол

ЦСКА объявил о переходе защитника из НБА

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Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi Cup

Обновлено вчера в 16:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика

Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа

Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»

Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи

Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Культура

Умер режиссер известных бродвейских мюзиклов Харольд Принс

Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Шнуров написал стихотворение про Путина без мата

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихи, посвященные президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 00:49
Гаджеты

Как интернет вещей изменит нашу жизнь

Ожидается, что исполнение проекта «Умный город», одного из направлений госпрограммы «Цифровая экономика», обеспечит синергетический прирост рынка IoT-технологий к 2025 году до более чем 700 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Трамп оценил дебаты кандидатов в президенты США от Демпартии

Согласно исследовательскому центру Echelon insight, на основании данных собственного опроса, среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден.
Обновлено в 02:56
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

«Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса

Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 01:59
Общество

Названы самые похищаемые товары в магазинах России

Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено вчера в 05:06
Финансы

В России снизились ставки по ипотеке

По информации Центробанка, средняя ставка по выданным в стране в июле 2019 года ипотечным кредитам составила 10,28% годовых.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам

Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина

Обновлено вчера в 06:56
Общество

Бари Алибасов не хочет подавать в суд на производителей «Крота»

Продюсер Бари Алибасов принял решение не подавать иск в отношении производителей средства для прочистки труб "Крот".
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Простейший пример по математике посеял раздор в сети

Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
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