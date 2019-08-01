Министерство обороны протестировало работу «военного интернета». Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км, сообщили «Известиям» в ведомстве.

с чего всё началось

Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия". Как отмечается, во время испытаний в Центральном военном округе проходил обмен данными между полевыми пунктами управления, которые находились на расстоянии свыше 2 тыс. км друг от друга.

Происшествия Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве Конфликт с применением стрельбы произошел на Ленинградском проспекте в столице.

Политика Медведев поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов Сибири Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, могли ли леса в Сибири поджечь намеренно в целях сокрытия незаконной заготовки древесины, сообщает РИА Новости.

Общество Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Гаджеты На смартфонах Huawei появится российская операционная система На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Экономика Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Происшествия В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.

Политика Шнуров написал стихотворение про Путина без мата Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихи, посвященные президенту России Владимиру Путину.

Гаджеты Как интернет вещей изменит нашу жизнь Ожидается, что исполнение проекта «Умный город», одного из направлений госпрограммы «Цифровая экономика», обеспечит синергетический прирост рынка IoT-технологий к 2025 году до более чем 700 млрд. рублей.

Политика Трамп оценил дебаты кандидатов в президенты США от Демпартии Согласно исследовательскому центру Echelon insight, на основании данных собственного опроса, среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Футбол «Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит» Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.

Общество «Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Финансы В России снизились ставки по ипотеке По информации Центробанка, средняя ставка по выданным в стране в июле 2019 года ипотечным кредитам составила 10,28% годовых.

Армия и оружие В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.

Общество Бари Алибасов не хочет подавать в суд на производителей «Крота» Продюсер Бари Алибасов принял решение не подавать иск в отношении производителей средства для прочистки труб "Крот".