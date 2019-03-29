Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в СирииРБК 15:25

Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
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