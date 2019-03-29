Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в СирииРБК вчера в 15:25

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
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Боевики готовят в Идлибе новую химатаку при поддержке стран Запада

Боевики в Идлибе готовят провокации с отравляющими веществами против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.
РИА Новостивчера в 15:00

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Минобороны России обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Эхо Москвывчера в 16:01

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

РБКвчера в 15:25

Боевики готовят в Идлибе новую химатаку при поддержке стран Запада

РИА Новостивчера в 15:00

Минобороны РФ: спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии

ТАССвчера в 15:19

В Минобороны предупредили о подготовке «химатаки» в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:17

В ЦПВС заявили о подготовке западными спецслужбами провокации в Сирии

RT на русскомвчера в 15:22

РФ обвинила Бельгию и Францию в подготовке в Сирии провокаций с химоружием

Говорит Москвавчера в 15:24
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика

Медведев призвал различать критику и оскорбление власти

Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора

Обновлено вчера в 16:29
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Здоровье

Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки

Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26
Общество

В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов

"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Андрей Малахов назвал причину активности Ксении Собчак на YouTube

Обновлено в 03:52
Экономика

Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб

Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 03:46
Экономика

С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными

С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
ЖКХ

В Кронштадте 87 домов остались без тепла из-за ремонта трубы

Обновлено вчера в 16:48
Политика

Пятерых протестующих сторонников Brexit задержали в Лондоне

В Лондоне полицией были задержаны пятеро участников акции протеста, организованного сторонниками выхода Brexit.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Кадыров пообещал новую «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП мужчине

Обновлено в 02:49
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену в Израиле

Об успехах сына Утяшева рассказала в своем блоге в Instagram – экс-спортсменка отметила, что сыну на сцене понравилось, и он не испытывал дискомфорта.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая

В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено вчера в 01:31
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