Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в СирииРБК вчера в 15:25
Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
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с чего всё началось
Боевики в Идлибе готовят провокации с отравляющими веществами против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.РИА Новостивчера в 15:00
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РФ обвинила Бельгию и Францию в подготовке в Сирии провокаций с химоружием
Говорит Москвавчера в 15:24
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