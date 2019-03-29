Армия и оружие
В ЦПВС заявили о подготовке западными спецслужбами провокации в СирииRT на русском 15:22
Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России в ударах по мирным жителям. Об этом говорится в заявлении руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктора Купчишина.
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с чего всё началось
Боевики в Идлибе готовят провокации с отравляющими веществами против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.РИА Новости15:00
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