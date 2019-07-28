Армия и оружие
Минобороны обнародовало уникальные фотографии ко Дню ВМФRT на русском вчера в 17:43
«В День ВМФ на сайте военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел с фотографиями, запечатлевшими наиболее интересные моменты из жизни главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок», — сообщили в ведомстве.
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«Они Россию выводили в океан»: Минобороны обнародовало фото знаменитых флотоводцев
Вести.Ruвчера в 19:36
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Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Футбол
Клопп: в мире всего 4 клуба, которые могут постоянно тратить деньги
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в летнее трансферное окно клуб может обойтись без новых приобретений.
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Происшествия
В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек
Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в Бруклине (Нью-Йорк).
Обновлено в 01:27
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Приамурье автомобиль столкнулся с локомотивом, погиб человек
По предварительной информации, мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", "выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с локомотивом".
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Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин»
Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай. Видео было опубликовано в социальных сетях.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
На борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи.
Обновлено в 03:12
Политика
Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Религия
В России сегодня отметят День крещения Руси
В России сегодня отметят День крещения Руси.
Обновлено вчера в 23:31
Игры
Doom 64 для PC и PlayStation 4 получила возрастной рейтинг
Как отмечает издание Gematsu, когда первые две игры серии Doom получили свой возрастной рейтинг от PEGI, в списке платформ тоже упоминались только PC и PlayStation 4. Однако позже Bethesda выпустила классическую трилогию Doom и на Xbox One, и на Nintendo Switch, а первые две части ещё и на смартфонах.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Врач-гастроэнтеролог напомнил правила спасения от сильной жары
Как сохранить здоровье в жаркую погоду, которая установилась во многих городах России, рассказал врач-гастроэнтеролог Петр Ткаченко.
Обновлено вчера в 09:00
Транспорт
В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Наталья Подольская объяснила, за что любит Вадима Верника
В Instagram, где Наталья разместила фотографию, она отметила, что очень любит Верника.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Воюющий в Сирии Т-90 показали изнутри
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на первое место
В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах переиграл «Сочи».
Обновлено вчера в 14:05
Единоборства
Российский боец Царукян одержал первую победу в UFC
Российский боец армянского происхождения Арман Царукян выиграл свой первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, еще один находится в больнице после столкновения двух легковых машин в Калмыкии, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено в 02:16
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Приамурье
25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
Обновлено в 03:27
Происшествия
«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве
Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.
Обновлено в 03:34
Политика
Зеленскому следует дать автономию Донбассу – Медведчук
Украина не перестанет быть унитарным государством, если по аналогии с Крымом автономию получит и Донбасс, и команде Зеленского нужно публично заявить о поддержке создания такой автономии.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею
Отпущенное после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.
Обновлено в 01:30
Политика
В Крыму поддержали идею украинцев пустить поезда на полуостров
Ранее жители Украины обратились к своему президенту с просьбой возобновить ж / д сообщение с Крымом Крым поддерживает идею возобновления железнодорожного сообщения с Украиной, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 01:13