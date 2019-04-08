Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операцииРБК 01:10

Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
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Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

РБК01:10

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

РИА Новости00:44

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ

Народные новостивчера в 23:00

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Известиявчера в 23:03

Минобороны рассказало об уникальных документах о боях за Крым в период ВОВ

Телеканал 360°вчера в 22:48

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

RT на русскомвчера в 22:32

Минобороны опубликовало подборку архивных документов к юбилею Крымской операции 1944 года

ТАССвчера в 23:59
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Армия и оружие

Индия вывела своих миротворцев из Ливии

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Крымская операция
Наступательная операция советских войск с целью освобождения Крыма от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
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