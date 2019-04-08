Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операцииРБК 01:10
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
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Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ
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