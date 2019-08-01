Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Первые полеты авиационная группировка ведомства планирует начать утром 1 августа.

с чего всё началось

Военные рассчитывают потушить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

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