Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35REGNUM 20:05

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году». После завершения испытаний начнутся серийные закупки.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Испытания многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в 2019 году, заявил главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин 12 августа в интервью газете «Красная звезда
».
REGNUM20:05

Подробнее о событии

Госиспытания Су-57 и МиГ-35 завершатся в ближайшее время

Вести.Ru19:55

В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

RT на русском18:38

Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35

Известия18:59

В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

РБК19:07

Госиспытания новейшего истребителя Су-57 закончатся в этом году

Life.ru18:21

В Минобороны сообщили, что испытания истребителя Су-57 завершатся в 2019 году

ТАСС18:19

Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

РИА Новости18:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре рассказали о пожарной опасности в Сибири и ДВФО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока прогнозируется высокая пожарная опасность.
Обновлено в 16:40
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено в 17:57
Общество

Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA

Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Происшествия

В Новокузнецке две сестры подожгли пятилетнюю девочку

Две сестры 10 и 13 лет подожгли одежду на пятилетней девочке, которая является инвалидом по сердцу.
Обновлено в 21:55
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:28
Космос

NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Происшествия

В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек

Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 17:56
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Здоровье

Африканская чума свиней «плывёт» в Хабаровский край

Разливающийся Амур может принести в Хабаровский край вирус африканской чумы свиней.
Обновлено в 22:37
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти

Обновлено в 21:20
Гаджеты

Предустановленные приложения Android-смартфонов могут быть опасны

По мнению Мэдди Стоун, одного из экспертов группы Google, им «нужно убедить всего одну компанию включить в число предустановленных своё приложение, но не тысячи пользователей».
Обновлено в 11:03
Наука

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом

Обновлено в 12:30
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Обновлено в 11:58
Футбол

Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»

Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено в 17:07
Экономика

Средний чек в магазинах упал до минимума

Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно.
Обновлено в 22:09
Футбол

«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн

Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено в 16:14
Космос

Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН

На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать

Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено в 16:00
Футбол

ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя

ЦСКА и «Сочи» не выявили победителя в матче пятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 0:0.
Обновлено в 13:56
Экономика

СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено в 22:48
Общество

В России введут новые правила для любителей рыбалки

Новые правила любительской рыбалки в России начнут действовать с 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МиГ-35
Боевой самолёт
Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Владимирович Дронов
Российский военачальник
Российский военачальник, заместитель Главнокомандующего Воздушно-Космическими Силами Российской Федерации с 1 августа 2015 года, генерал-лейтенант.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное