с чего всё началось

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Его летные испытания начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация.

Политика Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.

Экономика Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Армия и оружие У российских военных появится своя сотовая связь В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Политика В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Общество Москвичи выбрали праздничную программу на День города Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках.

Общество В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT, как родителям морально подготовить детей к школьной жизни.

Шоу-бизнес 5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой 5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой Лиза Галкина очаровала пользователей Сети.

Происшествия В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск» Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.

Энергетика Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Здоровье Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина Следите за состоянием зубов ребенка с самого раннего возраста, советует Департамент здравоохранения Москвы.

Экономика СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

Наука Ученые назвали основную причину развития рака головы и шеи По словам специалистов, сигаретный дым изменяет метаболизм клеток в плоскоклеточном раке головы и шеи, делая опухоли более агрессивными, способствуя их росту.