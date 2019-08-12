Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35РИА Новости вчера в 18:03
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Его летные испытания начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация.
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с чего всё началось
Испытания многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в 2019 году, заявил главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин 12 августа в интервью газете «Красная звезда».REGNUMвчера в 20:05
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