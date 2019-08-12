Армия и оружие

Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35РИА Новости вчера в 18:03

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Его летные испытания начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация.
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Испытания многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в 2019 году, заявил главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин 12 августа в интервью газете «Красная звезда
».
REGNUMвчера в 20:05

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Госиспытания Су-57 и МиГ-35 завершатся в ближайшее время

Вести.Ruвчера в 19:55

В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

РБКвчера в 19:07

Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

РИА Новостивчера в 18:03

В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

RT на русскомвчера в 18:38

Госиспытания новейшего истребителя Су-57 закончатся в этом году

Life.ruвчера в 18:21

В Минобороны сообщили, что испытания истребителя Су-57 завершатся в 2019 году

ТАССвчера в 18:19

Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35

Известиявчера в 18:59
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:19, Вашингтон
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Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

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Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
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«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе

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Российский военачальник, заместитель Главнокомандующего Воздушно-Космическими Силами Российской Федерации с 1 августа 2015 года, генерал-лейтенант.
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