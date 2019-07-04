Некачественные заряды могли стать причиной взрывов фейерверков во время салюта в честь Дня независимости в Минске, в результате которых погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

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