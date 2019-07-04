Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в МинскеИзвестия 07:00
Некачественные заряды могли стать причиной взрывов фейерверков во время салюта в честь Дня независимости в Минске, в результате которых погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков
В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Сейчас аппарат доставлен на военную базу в Североморске.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны
Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 02:05
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Экономика
Названа доля проектов, которые достроят без эскроу-счетов
Заключения о соответствии (ЗОС) объектов критериям для достройки по старым правилам привлечения финансирования после 1 июля 2019 года получили 14,4 млн кв. м жилых домов.
Обновлено в 07:23
Общество
Самый длинный пешеходный мост России обрушился
Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Финансы
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Политика
В команде Зеленского ответили Путину
Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 07:10
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Экономика
Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Выставленный на продажу бизнес в России подешевел
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 23:33
Авто
Продажи новых авто в России в июне снизились на 3,3%
Объем продаж новых автомобилей в России по итогам июня снизился на 3,3% в годовом выражении — до 151,2 тыс. машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:25
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Автобус на Камчатке сбил стоявших на остановке людей
Обновлено в 04:01
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своих планах и политической карьере после 2024 года.
Обновлено в 02:32
Футбол
Кварацхелия присоединился к «Рубину»
В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»
По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Политика
Законы по нацпроектам Госдума рассмотрит в приоритетном порядке
По поручению президента Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные инициативы, которые станут основой реализации национальных проектов, подчеркнул Вячеслав Володин.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Минздрав проверит подольскую больницу, где умер мужчина
Комиссия подмосковного Минздрава проводит проверку в одной из больниц Подольска, где, по сообщениям СМИ, мужчина скончался, не дождавшись помощи медиков.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21
Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
Обновлено в 07:17
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Обновлено в 06:05
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Происшествия
Названа хронология трагедии на «Лошарике»
Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:26