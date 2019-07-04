Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в МинскеИзвестия 07:00

Некачественные заряды могли стать причиной взрывов фейерверков во время салюта в честь Дня независимости в Минске, в результате которых погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
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Минск назвал причиной гибели женщины при салюте брак российского заряда

РБК06:11

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ТАСС05:38

В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

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В Минске заявили о российском происхождении убивших женщину фейерверков

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Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

RT на русском05:18

Минобороны Белоруссии: подорвавшиеся фейерверки были закуплены в России

News.ru06:16

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Газета.Ru05:47
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон

Минобороны: предположительная причина трагедии 3 июля - некачественные фейерверки российского производства

КП - Беларусь05:44
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков

В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Сейчас аппарат доставлен на военную базу в Североморске.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

«Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе

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Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
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Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

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Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Экономика

Названа доля проектов, которые достроят без эскроу-счетов

Заключения о соответствии (ЗОС) объектов критериям для достройки по старым правилам привлечения финансирования после 1 июля 2019 года получили 14,4 млн кв. м жилых домов.
Обновлено в 07:23
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Финансы

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Политика

В команде Зеленского ответили Путину

Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 07:10
Общество

В Сети появилась информация о новом особняке Игоря Сечина за 20 млрд

Обновлено в 07:29
Политика

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Обновлено в 06:43
Экономика

Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

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Обновлено вчера в 17:07
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

Обновлено в 00:42
Экономика

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Женщина погибла во время салюта в Минске

Обновлено вчера в 23:33
Авто

Продажи новых авто в России в июне снизились на 3,3%

Объем продаж новых автомобилей в России по итогам июня снизился на 3,3% в годовом выражении — до 151,2 тыс. машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:25
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Происшествия

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Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своих планах и политической карьере после 2024 года.
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В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.
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