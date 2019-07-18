с чего всё началось

Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. Ранее агентство Reuters распространило соответствующую информацию.

Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе

Здоровье Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Происшествия Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23 Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Общество Чеченская девушка передумала обвинять родных в насильной выдаче замуж Чеченская девушка передумала обвинять родных в насильной выдаче замуж Студентка, переполошившая активистов, "сменила пластинку".

Политика Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе «Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.

Политика Опрос показал, сколько партий могут пройти в Раду Четыре партии могут пройти в Верховную раду на досрочных выборах на Украине, лидирует политсила президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Футбол Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком» Атакующий полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на три года.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.

Транспорт Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.

Футбол «Краснодар» в июне стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ В июне допинг-тестирование прошли краснодарцы Иван Игнатьев, Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, а также Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев, для последних двух проверка на допинг стала второй с начала 2019 года.

Авто В серии появится 1622-сильный гиперкар с прижимной силой четыре тонны Для FZero заявлены масса в 605 килограммов и невероятное прижимное усилие на 300 километрах в час — четыре тонны.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Политика Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Авто Renault планирует производить электрокары в России Представители компании и ведомства не уточняют, планирует ли марка локализовать выпуск электрокаров в России.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.

Политика Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.

Общество Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.

Финансы ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.

Политика Маас заявил, что встречу «нормандского формата» надо хорошо подготовить Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но для нее необходима соответствующая подготовительная работа.