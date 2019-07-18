Армия и оружие
Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в ИдлибеНакануне.Ru 07:35
Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. Ранее агентство Reuters распространило соответствующую информацию.
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с чего всё началось
Ранее Reuters со ссылкой на сирийских повстанцев передавало, что Россия направила в регион специальные подразделения для участия в совместной военной операции с правительственными войсками президента Сирии Башара Асада.RT на русском07:00
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