Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в ИдлибеRT на русском 07:00

«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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с чего всё началось
Ранее Reuters со ссылкой на командира повстанцев Наджи Мустафу писал
, что российский спецназ участвует в боях на северо-западе Сирии на стороне правительственных войск.
РБК07:09

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Минобороны опровергло участие российских войск в боях в Идлибе

РБК07:09

Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе

RT на русском07:00

Минобороны опровергло участие «сухопутных войск» РФ в боях в Сирии

Известия06:37

Минобороны назвало фейком сообщения об участии российского спецназа в боях в Идлибе

Интерфакс06:47

В Минобороны назвали фейком слухи о сухопутных войсках в Идлибе

РЕН ТВ06:34

Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии

Lenta.ru06:41

Минобороны назвало фейком сообщения о сухопутных войсках России в Идлибе

РИА Новости06:09
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Происшествия

Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

Обновлено в 04:48
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
Обновлено в 05:53
Политика

Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России

Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе

Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

В Германии затосковали по Путину

Власти немецкого города Дрезден, где с 1985 по 1990 год работал президент России Владимир Путин, сожалеют, что российский лидер теперь редко к ним приезжает.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына

Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

США не продадут Турции истребители F-35

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможной продажу Анкаре американских истребителей F-35.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Холодное лето отразилось на покупках россиян

Непогода и продукты Традиционно на летний период (т.е. май – август) приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков, но с конца июня спрос на эту продукцию в магазинах "Пятерочка" немного снизился в связи с похолоданием и высокой базой прошлого, более теплого лета, говорит представитель владельца сети X5 Retail Group.
Обновлено вчера в 17:34
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе

Ранее стало известно, что на тех же переговорах была достигнута договоренность об установлении режима абсолютного и бессрочного перемирия.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика

Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете

Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Недвижимость

Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве

В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 02:36
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре

Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына

Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Футбол

Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

12 израильтян арестовали на Кипре по делу о групповом изнасиловании туристки

Двенадцать израильских туристов арестовали на популярном курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки из Великобритании, сообщает телеканал Sky News в четверг.
Обновлено в 07:09
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Футбол

Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол

В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено вчера в 07:30
Общество

Госдума ужесточила наказание за подделку документов

Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Обновлено в 06:44
Экономика

В Новгородской области опробуют систему tax free

Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле

На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".
Обновлено в 01:41
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Гаджеты

Фитнес-браслет Honor Band 5 уже можно заказать

Обновлено в 06:21
Происшествия

Четыре человека утонули в Дагестане

Среди погибших - двое детей и две женщины Накануне вечером на пляже у селения Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана утонули 4 человека – две женщины и двое детей.
Обновлено в 02:18
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