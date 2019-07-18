с чего всё началось

«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе

Политика В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.

Политика Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".

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Политика В Германии затосковали по Путину Власти немецкого города Дрезден, где с 1985 по 1990 год работал президент России Владимир Путин, сожалеют, что российский лидер теперь редко к ним приезжает.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.

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Армия и оружие Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе Ранее стало известно, что на тех же переговорах была достигнута договоренность об установлении режима абсолютного и бессрочного перемирия.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Политика Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.

Недвижимость Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Общество Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.

Происшествия Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.

Происшествия Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия» Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.

Происшествия 12 израильтян арестовали на Кипре по делу о групповом изнасиловании туристки Двенадцать израильских туристов арестовали на популярном курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки из Великобритании, сообщает телеканал Sky News в четверг.

Футбол Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.

Общество Госдума ужесточила наказание за подделку документов Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.

Экономика В Новгородской области опробуют систему tax free Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.

Армия и оружие Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".