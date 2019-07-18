Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в ИдлибеRT на русском 07:00
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
Обновлено в 05:53
Политика
Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России
Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе
Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
В Германии затосковали по Путину
Власти немецкого города Дрезден, где с 1985 по 1990 год работал президент России Владимир Путин, сожалеют, что российский лидер теперь редко к ним приезжает.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
США не продадут Турции истребители F-35
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможной продажу Анкаре американских истребителей F-35.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Холодное лето отразилось на покупках россиян
Непогода и продукты Традиционно на летний период (т.е. май – август) приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков, но с конца июня спрос на эту продукцию в магазинах "Пятерочка" немного снизился в связи с похолоданием и высокой базой прошлого, более теплого лета, говорит представитель владельца сети X5 Retail Group.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе
Ранее стало известно, что на тех же переговорах была достигнута договоренность об установлении режима абсолютного и бессрочного перемирия.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 02:36
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына
Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Футбол
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
12 израильтян арестовали на Кипре по делу о групповом изнасиловании туристки
Двенадцать израильских туристов арестовали на популярном курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки из Великобритании, сообщает телеканал Sky News в четверг.
Обновлено в 07:09
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Обновлено в 06:44
Экономика
В Новгородской области опробуют систему tax free
Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле
На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".
Обновлено в 01:41
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 уже можно заказать
Обновлено в 06:21
Происшествия
Четыре человека утонули в Дагестане
Среди погибших - двое детей и две женщины Накануне вечером на пляже у селения Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана утонули 4 человека – две женщины и двое детей.
Обновлено в 02:18