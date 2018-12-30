с чего всё началось

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор сообщил о решении Трампа замедлить вывод войск США из Сирии Дональд Трамп принял решение замедлить уход американских солдат из Сирии, хотя по-прежнему намерен позднее завершить вывод войск.

Общество Общество Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов "Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Происшествия Происшествия В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.

Политика Политика Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу предстоящего выхода США из состава организации.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Политика Политика Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе После выхода из состава ЕС, Великобритания планирует открыть свои военные базы в Азии и в Карибском регионе.

Происшествия Происшествия На берега Курил выбросило тонны селедки На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.

Происшествия Происшествия Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Политика Политика Украинский посол обвинил Россию в ссорах Варшавы и Киева Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица возложил на Россию ответственность за ухудшение украинско-польских отношений.

Экономика Экономика В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России «В 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда)», — написал эксперт на своей странице в Facebook, уточнив, что совокупные потери составят один миллиард долларов.

Происшествия Происшествия Пойман попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar Девушка взяла с собой попутчика 23 декабря в Москве, использовав сервис BlaBlaCar для связи.

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге Видео происшествия опубликовало издание 78.ru. По информации «Фонтанки», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Политика Политика Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против России Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поэтапное снятие санкций с России должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины.

Происшествия Происшествия В Канаде поезд протаранил автомобиль В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTV.

Армия и оружие Армия и оружие Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.

Общество Общество Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.

Экономика Экономика Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости Аналитики «ВТБ Капитал» прогнозируют среднегодовой курс рубля на уровне 68,4 руб. за долл. и 77,3 руб. за евро, на конец 2019 года — 69,1 руб. за долл. и 77,4 руб. за евро.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

Общество Общество Из-за энергоаварии в Магадане без света остались более 5 тыс. человек В Омсукчанском районе Магаданской области из-за отключения высоковольтной линии без света остались более 5 тыс. человек, говорится в материалах Минэнерго.

Происшествия Происшествия В США неизвестный обстрелял машину с детьми В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.

Общество Общество В Египте найдены саркофаги римского периода Египетские археологи нашли саркофаги римского периода на территории портового города Думьят в дельте Нила.

Транспорт Транспорт Туристов в Венеции обложат новым налогом Новый налог для туристов в размере €2,5–€5 (в зависимости от сезона) с посетителя планируют ввести власти Венеции.

Транспорт Транспорт МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман» В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.