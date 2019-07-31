Лесные пожары
Минобороны раскрыло состав авиагруппы тушения пожаров в СибириREGNUM 10:21
В Красноярский край для борьбы с лесными пожарами будут направлены 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолетов, сообщает 31 июля пресс-служба Минобороны РФ. Напомним, ранее сообщалось о создании российским военным ведомством авиагруппы для тушения лесных пожаров в Сибири.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:06, Ашберн
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