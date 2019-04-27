Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВГазета.Ru вчера в 12:32
В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон. Ранее сообщалось, что курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста.
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После скандала в Рязанском воздушно-десантном училище накажут нескольких командиров
Эхо Москвывчера в 20:03
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову
Рязанский городской сайтвчера в 12:58
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга
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Армия и оружие
Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ
Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
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Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
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Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили
Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли.
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Технологии
Определены самые уязвимые пароли
По подсчетам NCSC, самый уязвимый пароль, обладатели которого чаще всего становятся жертвами кибертак — «123456» (23,2 млн взломов по всему миру).
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Mail.Ru планирует запуск голосового помощника «Маруся»
Российская технологическая компания Mail.Ru Group планирует старт производства голосового помощника «Маруся» летом 2019 года.
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Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
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Неизвестный положил нож на школьную парту японского принца
Неизвестный мужчина проник в среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, являющийся единственным внуком императора Акихито и императрицы Митико.
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В Уфе пропала семья из 5 человек
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Магомед Адиев — о матче с «Ростовом»: «Если Дюпин будет выручать нас, наберем в разы больше очков»
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В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
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Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу
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Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
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«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
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Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию
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Из внедорожника Mercedes G-Class сделали авто для туристов
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Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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