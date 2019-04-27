Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВГазета.Ru вчера в 12:32
В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон. Ранее сообщалось, что курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста.
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После скандала в Рязанском воздушно-десантном училище накажут нескольких командиров
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Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову
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Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку
В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
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Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
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Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
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В Россию могут привезти новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
На самом деле MU-X является перелицованной версией TrailBlazer, который в свою очередь создан на базе пикапа Colorado, только у последнего сзади установлены рессоры, а не пружины.
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Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
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