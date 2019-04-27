Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВГазета.Ru 12:32

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон. Ранее сообщалось, что курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста.
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После скандала в Рязанском воздушно-десантном училище накажут нескольких командиров

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РИА Новости17:27

Комиссия Минобороны установила, что в Рязанском училище ВДВ курсанты не срывали погоны

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RT на русском11:54

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов после истории с «сорванными погонами»

Интерфакс11:33

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову

Рязанский городской сайт12:58

В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ

ТК Звезда11:12
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Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
Обновлено в 17:38
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.
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Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу

Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
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Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено в 16:10
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Кино

Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри»

Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
Обновлено в 08:08
Авто

Автоэксперт посоветовал, как можно сэкономить на визите в автосервис

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал изданию iReactor, когда можно сэкономить на обслуживании автомобиля, а в каких случаях, наоборот, лучше переплатить.
Обновлено в 10:47
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Певец считает, что из девочки при ее средних музыкальных способностях мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик.
Обновлено в 18:08
Религия

Сербский игумен посоветовал не переедать после поста

После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Политика

Путин назвал темы возможной встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не исключил возможной встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Норвич» вышел в английскую премьер-лигу

"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Распределительный центр загорелся в Воронежской области

Обновлено в 19:36
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика

Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов

Обновлено в 20:14
Происшествия

Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения

Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Технику для парада Победы покажут в Петербурге

По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелове в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Культура

На корпоративе в Кемерове выступил популярный певец

Обновлено в 07:07
Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»

Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
Обновлено в 14:02
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