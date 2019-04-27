Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВГазета.Ru 12:32

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон. Ранее сообщалось, что курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста.
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Минобороны опровергло сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

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ТАСС11:29

В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
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