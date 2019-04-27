Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВГазета.Ru 12:32

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон. Ранее сообщалось, что курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста.

Культура Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос» Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.

Футбол Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".

Политика Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Происшествия В Индии более десяти человек погибли при падении автобуса в ущелье По меньшей мере 12 человек погибли в субботу в результате падения частного автобуса в ущелье в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

Общество Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Происшествия В Финском заливе потерпел бедствие катер: часть моряков спасена В акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в субботу, 27 апреля, потерпел бедствие катер, часть моряков подняли из воды и уже доставили в Санкт-Петербург.

Политика Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.

Общество Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.

Шоу-бизнес У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Шоу-бизнес Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.

Музыка Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.

Происшествия В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.

Происшествия В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат» Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.

Хоккей Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Единоборства Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95 Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".