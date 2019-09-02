Политика

Газета.RuГазета.RuМинобороны может достроить космодром Восточный

Как подчеркивается, не было исключено, что подрядчиком космодрома может стать Минобороны. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.
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с чего всё началось

Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»

Проблемы строительства космодрома «Восточный» будут рассмотрены на этой неделе у председателя правительства Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина.
Ведомости17:01

Подробнее о событии

К строительству космодрома Восточный могут подключить Минобороны

РЕН ТВ21:21

Путин посетит Восточный для обсуждения проблем его строительства

Коммерсантъ20:18

Власти допустили подключение Минобороны к стройке космодрома Восточный

РБК18:30

Борисов заявил, что к строительству космодрома Восточный могут привлечь военных

ТАСС19:11

Путин лично посетит космодром Восточный для обсуждения накопившихся проблем

РИА Новости18:50

Усилить темпы: к строительству космодрома «Восточный» могут привлечь военных

ТК Звезда19:30

Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»

Ведомости17:01
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:02, Вашингтон
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Армия и оружие

Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Политика

Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
RT на русском 20:58
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия

В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину

В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.
РБК 19:03
Политика

В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны

Московский Комсомолец вчера в 22:29
Происшествия

Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве

Российская газета 18:48
Политика

Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу

По мнению лидера партии ЛДПР, Польша должна быть наказана за свою позицию по Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.
Московский Комсомолец 21:58
Музыка

В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России

Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
RT на русском 16:01
Общество

Перечислены изменения в жизни россиян с сентября

Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Политика

Зеленский рассказал о первом звонке Путину

Президент Украины Владимир Зеленский в первый раз позвонил Владимиру Путину по просьбе родственников моряков, находящихся под стражей в России.
Телеканал 360° вчера в 15:35
Единоборства

Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Происшествия

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки

Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Космос

Обнаружен астероид, способный менять свой цвет и лететь как комета

Ugpressa.ru 16:53
Политика

Бюст Путина установили на острове Ольхон

Иркутск Сегодня 05:21
Происшествия

В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей

Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.
News.ru вчера в 09:38
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Экономика

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 08:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах

Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» россиянка Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. О причинах расставания она говорить отказалась.
Телеканал 360° 16:30
Происшествия

Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании

Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Авто

Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре

Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Религия

Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции

Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Происшествия

МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Кино

«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале

РЕН ТВ вчера в 23:11
Армия и оружие

Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны

По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец 19:25
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