Проблемы строительства космодрома «Восточный» будут рассмотрены на этой неделе у председателя правительства Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина.

с чего всё началось

Как подчеркивается, не было исключено, что подрядчиком космодрома может стать Минобороны. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.

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