Политика
Газета.RuМинобороны может достроить космодром Восточный
Как подчеркивается, не было исключено, что подрядчиком космодрома может стать Минобороны. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Проблемы строительства космодрома «Восточный» будут рассмотрены на этой неделе у председателя правительства Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина.Ведомости17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:02, Вашингтон
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
RT на русском 20:58
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия
В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину
В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.
РБК 19:03
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета 18:48
Политика
Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу
По мнению лидера партии ЛДПР, Польша должна быть наказана за свою позицию по Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.
Московский Комсомолец 21:58
Музыка
В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
RT на русском 16:01
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Политика
Зеленский рассказал о первом звонке Путину
Президент Украины Владимир Зеленский в первый раз позвонил Владимиру Путину по просьбе родственников моряков, находящихся под стражей в России.
Телеканал 360° вчера в 15:35
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Бюст Путина установили на острове Ольхон
Иркутск Сегодня 05:21
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей
Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.
News.ru вчера в 09:38
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 08:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» россиянка Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. О причинах расставания она говорить отказалась.
Телеканал 360° 16:30
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Религия
Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции
Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Армия и оружие
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец 19:25