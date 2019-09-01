Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного». В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили, в «Роскосмосе» от комментариев отказались.

с чего всё началось

Как подчеркивается, не было исключено, что подрядчиком космодрома может стать Минобороны. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.

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