Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного». В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили, в «Роскосмосе» от комментариев отказались.

с чего всё началось

Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный

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