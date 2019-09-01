Политика
RT на русскомМинобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер Юрий Борисов.
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с чего всё началось
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного». В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили, в «Роскосмосе» от комментариев отказались.Ведомостивчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Армия и оружие
В США разработали необычный способ сотовой связи на поле боя
Военные многих стран озабочены тем, чтобы сделать ее неотъемлемой частью современного поля боя.
Военное обозрение 06:41
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru вчера в 06:19
Футбол
Мхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому».
RT на русском 06:25
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Политика
Единоросс Метельский подал иск против Навального
Секретарь регионального отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал в суд иск о защите чести к Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), следует из карточки на сайте суда.
Ведомости 05:52
Политика
Вице-президент США пообещал украинцам поддержку
По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Авто
Обновлённую «Газель» показали до премьеры
Автоновости дня 04:29
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета вчера в 14:13
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер Караваева за 8 млн евро
Sports.ru 06:14
Политика
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
«Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», - сказал политик на совещании президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, правительсвом и правоохранительными органами.
Комсомольская правда 06:28
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
РИА Новости 05:58
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери в Саратове
Кировский районный суд Саратова арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери.
Известия 07:10
Футбол
Комличенко ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА
Нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча на Евро-2020 против Шотландии, а также прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА.
Sportbox.RU 06:35
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Политика
В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 05:42
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Финансы
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Армия и оружие
МИД России раскритиковал операцию США в Идлибе
Операция США в сирийском Идлибе поставила под угрозу соблюдение режима тишины, удар спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии, заявили в пресс-службе МИД России.
RT на русском 06:44
Гаджеты
В Сети показали возможности камеры Redmi Note 8 Pro
В сети опубликовали снимки, сделанные на Redmi Note 8 Pro. Этот аппарат при хорошей освещенности отлично справляется с макросьемкой.
Astera 06:15
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45