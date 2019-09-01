Политика
RT на русскомМинобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер Юрий Борисов.
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с чего всё началось
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного». В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили, в «Роскосмосе» от комментариев отказались.Ведомостивчера в 17:01
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Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
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Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
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Газета.Ru 02:45
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
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