Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенантаКоммерсантъ 02:14
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство. Это уравняет выпускников гражданских вузов и военных училищ.
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с чего всё началось
Эксперты отмечают, что именно старшие лейтенанты вместе с капитанами составляют основу наших войск. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.Известиявчера в 17:01
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