Армия и оружие
Минобороны испытало «военный интернет»РБК 02:03
Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.
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с чего всё началось
Министерство обороны протестировало работу «военного интернета». Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км, сообщили «Известиям» в ведомстве.Известиявчера в 17:01
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