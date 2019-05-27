Общество

Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одеждыИнфорос вчера в 23:59

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда". Премьерный показ состоялся в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.
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«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.
ТК Звездавчера в 15:08

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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

РБКвчера в 16:51

Black Star и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды

Новая газетавчера в 14:14

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ФАНвчера в 12:35

Тимати представил новую коллекцию одежды совместно с «Армией России» и подарил Шойгу куртку

RT на русскомвчера в 14:43

Тимати устроил в Минобороны модный показ «Черной звезды»

Вести.Ruвчера в 12:46

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

ТАССвчера в 12:11

«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

ТК Звездавчера в 15:08
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

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Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

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Происшествия

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Происшествия

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
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Футбол

«Аль-Садд» подтвердил назначение Хави главным тренером

Экс-полузащитник «Аль-Садда» Хави официально приступил к тренерской деятельности.
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Музыка

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Вокалист американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови прогулялся по Красной площади в Москве.
Обновлено в 00:45
Экономика

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
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Шоу-бизнес

Настасья Самбурская похвасталась фигурой в манере Ким Кардашьян

Внешность Самбурской была усыпана комплиментами, а некоторые даже сравнили её с американской звездой реалити-шоу и моделью Ким Кардашьян, известной своими формами.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено вчера в 11:16
Авто

Volvo объявила российские цены на новый седан Volvo S60

Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Единоборства

Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной

Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
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Происшествия

Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии

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Обновлено вчера в 20:59
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
Обновлено в 09:39
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Кино

Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»

На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
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Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Происшествия

В Иркутске аварийно сел Boeing, летевший в Москву из Благовещенска

В Иркутске сегодня совершил аварийную посадку самолет Boeing авиакомпании Nord Wind ("Северный ветер"), который выполнял рейс из Благовещенска в Москву, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте вернула свой старый имидж

Обновлено в 10:44
Политика

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Обновлено в 09:37
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
Обновлено в 11:21
Политика

Намерение Киева изменить статус Керченского пролива оценили в Крыму

Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа

Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию вновь беременна.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Здоровье

«Поезда здоровья» посетили 20 населенных пунктов Нижегородской области

«Поезда здоровья» посетили 20 населенных пунктов в 7 районах Нижегородской области за полтора месяца работы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обновлено в 09:27
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Израильская авиация уничтожила сирийскую систему ПВО

Обновлено в 01:01
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