Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одеждыИнфорос вчера в 23:59

В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.

с чего всё началось

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда". Премьерный показ состоялся в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.

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