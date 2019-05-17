Минобороны: боевики готовят провокацию с химоружием в ИдлибеАргументы недели 00:08

Боевики организации "Джебхат ан-Нусра", деятельность которой запрещена в РФ, готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Минобороны: боевики готовят провокацию с химоружием в Идлибе

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