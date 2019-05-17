Армия и оружие

Минобороны: боевики готовят провокацию с химоружием в ИдлибеАргументы недели 00:08

Боевики организации "Джебхат ан-Нусра", деятельность которой запрещена в РФ, готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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Небензя: террористы готовят провокацию с химоружием в сирийском Саракибе

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Минобороны: боевики обвинят Россию в применении химоружия в Сирии

Газета.Ruвчера в 23:09

В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

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Минобороны узнало о подготовке провокации против ВКС России в Идлибе

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Россия сообщила о подготовке боевиками в Сирии новой провокации с химоружием

Говорит Москва11:30

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русскомвчера в 22:56
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Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Политика

На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ

Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Политика

Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:42
Музыка

Букмекеры назвали заведомых фаворитов «Евровидения-2019»

Букмекерские конторы составили список фаворитов "Евровидения" из тех, кто уже успел пройти в финал песенного конкурса.
Обновлено в 08:24
Энергетика

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Игры

CI Games отстранила Defiant Studios от работы над Lords of the Fallen 2

Несколько лет над проектом трудилась студия Deck 13. Но работу, которая вроде бы так и не началась, пришлось заморозить.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Порошенко вызвал слезы у Юнкера

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заплакал из-за ухода с поста президента Петра Порошенко, сообщил телеканалу «Прямой» бывший замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев.
Обновлено в 09:39
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено в 09:59
Экономика

Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Гаджеты

Русская версия Auto Chess вышла на Android

Средний онлайн модификации составляет около 200 тыс. пользователей, а общее количество загрузок достигло 8 млн. 14 марта разработчики анонсировали самостоятельную игру Auto Chess для Android и iOS.
Обновлено в 03:46
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Происшествия

СМИ получили доклад Росавиации о действиях пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 11:40
Политика

Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise

Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Общество

В Мурманске нашли свалку воинских надгробий

В Мурманске на Верхнеростинском шоссе возле строения №55 горожане обнаружили целую свалку старых надгробий с воинских захоронений, оставшихся после реконструкции большого мемориала в Долине Славы, в 70 километрах от областного центра.
Обновлено в 07:18
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

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Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
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