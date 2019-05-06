Армия и оружие

Минобороны: боевики дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим в СирииВести.Ru 13:40

Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин. Огонь велся из населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации.
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