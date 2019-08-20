Армия и оружие
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»RT на русском вчера в 17:45
Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Экономика
В Татарстане на реализацию нацпроектов направят ₽53 млрд
На реализацию нацпроектов в Татарстане за три года направят 53 млрд рублей, из них 34,8 млрд рублей — федеральный бюджет и 18,2 млрд рублей — республиканский.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Общество
Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Политика
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
В Ленобласти водитель насмерть сбил девочку-велосипедистку и скрылся
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Захватившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь
Захватившие трех россиян с судна "Мармалайта" у берегов Камеруна пираты вышли на связь. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:06
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась только в двух российских регионах: в Москве на 5,9% и Республике Карачаево-Черкессия на 4,7%. Такие данные во вторник приводит Росстат на сайте ведомства.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Специалисты назвали опасную для здоровья окружность талии
Эксперты Минздрава назвали максимально допустимый объем талии, который не будет опасен для здоровья, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Общество
Все школы до 1 сентября получат рекомендации по пользованию телефонами
Во все школы в регионах России до начала учебного года (до 1 сентября) направят методические рекомендации по пользованию мобильных телефонов во время учебного процесса, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено вчера в 02:21
Политика
Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
23 августа звезда 90-х отметит круглую дату.
Обновлено в 03:47
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов времен Второй мировой войны
Исследователи предполагают, что подземелье вырыли во времена Второй мировой войны.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Обновлено вчера в 02:14
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
"Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.
Обновлено в 03:33
Экономика
Составлен рейтинг регионов по доступности бензина
Обновлено вчера в 01:05
Армия и оружие
Новые танки Т-80БВ поступили на Дальний Восток
На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений Восточного военного округа на новые танки Т-80БВ.
Обновлено вчера в 04:08
Теннис
Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.
Обновлено в 02:11
Экономика
В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова
В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40