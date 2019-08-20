Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военныхРБК вчера в 17:54

В учениях «Центр-2019», которые пройдут в сентябре, примут участие около 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц техники, 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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