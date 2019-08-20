В учениях «Центр-2019», которые пройдут в сентябре, примут участие около 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц техники, 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Политика В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине» В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Общество В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Технологии Bank of America начал подготовку к запуску криптовалютного кошелька Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку банка Bank of America под заголовком «Многоуровневая система безопасности цифровых кошельков».

Происшествия В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.

Происшествия Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой в 68 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 августа.

Политика Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы начался в Петербурге Во вторник, 20 августа, в 09:00 по местному времени начался третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга.

Футбол Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине» Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».

Транспорт «Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин» Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.

Экономика Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях Согласно идеи проекта, необходимо внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.

Происшествия Банки предупреждают об атаках на счета клиентов Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.

Космос Хокинг прав: наследие прошлой Вселенной передается будущей в виде светящихся точек Хотя по другой теории, которую называют эффектом радиации Хокинга, излучение от одной Вселенной может передаваться другой.

Происшествия В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

Кино Фонд кино поддержит в прокате отечественные фильмы «Эбигейл» и «Дорогой папа» Выход в прокат назначен на 12 сентября 2019 г. Фильм российского режиссера Александра Богуславского "Эбигейл" выходит в широкий прокат с 22 августа не только в России, но и в Германии, Франции, Японии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Гонконге, Бразилии и Турции.

Гаджеты Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.

Космос Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.

Космос Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.

Космос Астронавты запечатлели на видео НЛО Стало известно, что американские астронавты смогли запечатлеть огромное НЛО, пролетающее над Землей. Уникальные кадры уже изучили уфологи.

Политика Новым мэром Риги избран Олег Буров Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.