Армия и оружие
Минобороны Японии отметило рост уровня ракетных технологий КНДРТАСС 00:43
КНДР демонстрирует рост уровня собственных ракетных технологий. Об этом в пятницу заявил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая. "Мы отмечаем, что Северная Корея последовательно повышает уровень собственных технологий", - отметил он.
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У меня нет проблем. Посмотрим, что получится. Это ракеты малой дальности. Они очень стандартны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда вчера в 20:20
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2 августа православные Твери отмечают Ильин день
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
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В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
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Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
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