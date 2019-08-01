Армия и оружие

Минобороны Японии отметило рост уровня ракетных технологий КНДРТАСС 00:43

КНДР демонстрирует рост уровня собственных ракетных технологий. Об этом в пятницу заявил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая. "Мы отмечаем, что Северная Корея последовательно повышает уровень собственных технологий", - отметил он.
Читать в источнике
Комментировать1
Дональд Трамп
У меня нет проблем. Посмотрим, что получится. Это ракеты малой дальности. Они очень стандартны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда вчера в 20:20

Подробнее о событии

Минобороны Японии отметило рост уровня ракетных технологий КНДР

ТАСС00:43

В Южной Корее сообщили о новом пуске снарядов в КНДР

REGNUM00:28

Американская разведка отследила вероятный новый пуск из КНДР

РЕН ТВвчера в 15:35

Южная Корея проанализировала новый запуск ракет КНДР

News.ruвчера в 22:36

Трамп заявил об отсутствии проблем из-за новых ракетных запусков КНДР

РБКвчера в 19:03

Трамп заявил, что ракеты КНДР его не беспокоят

РИА Новостивчера в 16:19

В Южной Корее считают, что КНДР могла испытывать новые ракеты малой дальности

Газета.Ruвчера в 22:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

Обновлено вчера в 23:40
Здоровье

Диетологи назвали идеальные летние продукты

Диетологи назвали два сезонных летних продукта, которые принесут удивительную пользу организму человека.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика

Порошенко попросил помощь у США помочь из-за уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака три года назад

Заслуженный врач РФ сообщила о спасении от рака кишечника, это случилось три года назад.
Обновлено в 00:42
Авто

Дом на колесах с гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Компания Volkner, специализирующаяся на производстве люксовых домов на колесах представила две новые модели Perfection Relax и Performance S. Первый кемпер оценили в 850 тысяч евро (60 млн рублей).
Обновлено в 00:29
Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

С 1 августа производится перерасчет размеров страховых пенсий.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним

Отмечается, что теперь женщины, достигшие 21 года, смогут самостоятельно получать паспорт для вылета за границу без согласия опекуна мужского пола.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Авто

Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном

Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 16:26
Политика

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Здоровье

Хирурги удалили мальчику 526 зубов

Врачи удалили 526 зубов мальчику из индийского города Чиннай.
Обновлено в 01:14
Авто

Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей

Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири

Обновлено 31 июля в 23:46
Армия и оружие

Минобороны протестировало «военный интернет»

Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального

Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено вчера в 16:15
Транспорт

В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика

Три региона ДВФО получат дополнительно 1 млрд руб

Ранее в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что общий размер единой субсидии регионам Дальнего Востока превысит 94 миллиарда рублей, средства будут выделены на ближайшие три года.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол

Малком прилетел в Санкт-Петербург

Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:06
Гаджеты

Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro

Обновлено 31 июля в 21:57
Политика

Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:44
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Футбол

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное