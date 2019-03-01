Армия и оружие

Минобороны Венесуэлы: военным обещали $20 тысяч за дезертирствоКоммерсантъ 03:54

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сообщил, что из Национальной гвардии дезертировали более 100 офицеров. По его информации, за предательство им пообещали по $20 тыс.
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Военным Венесуэлы обещали по $20 тыс. за побег в Колумбию

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ТАССвчера в 19:24
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Владимир Падрино Лопес
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