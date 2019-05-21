Армия и оружие

Минобороны: В Сирии боевики готовят постановку химической атакиREGNUM 16:13

Боевики террористических группировок готовят в Сирии провокацию с применением отравляющих веществ в населённом пункте Джарджаназ и городе Серакаб, сообщил 1 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
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