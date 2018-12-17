Армия и оружие
Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Комсомольская правда04:32
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