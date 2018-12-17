Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие США намерены начать дополнительные поставки оружия на Украину Вашингтон в ближайшие несколько месяцев планирует объявить о новых поставках оружия на Украину.

Армия и оружие Армия и оружие Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Армия и оружие Армия и оружие Борисов: Российское оружие в Сирии показало свою надёжность В некоторые дни интенсивность боевых действий российской авиации достигала до 100 вылетов в сутки Достигнутые показатели надежности, наработка на "отказ", новых самолетов Су-35 и Су-30СМ при интенсивной боевой эксплуатации в 3 – 4 раза превысили нормативные - сообщил Борисов.

Армия и оружие Армия и оружие Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган заявил, что Трамп одобрил турецкую военную операцию в Сирии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В Косове может снова разгореться военный конфликт – Сергей Кургинян В Косове возникает неравновесие между албанской и сербской компонентами, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Армия и оружие Армия и оружие Более десятка истребителей перебросят в Крым с Кубани На аэродром "Бельбек" под Севастополем перебросят более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2.

Армия и оружие Армия и оружие Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».

Армия и оружие Армия и оружие В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза» В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие На Северном Кавказе начались масштабные учения разведчиков

Армия и оружие Армия и оружие Во Владивостоке завершаются испытания корвета «Громкий» На Дальнем Востоке завершается проведение морской части госиспытаний корвета «Громкий» (проект 20380), построенного на Амурском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Армия и оружие Армия и оружие РФ и КНР работают над проектом по изменению атмосферы Россия и Китай могли провести испытания технологии изменения атмосферы, которая в будущем, как предполагается, будет задействована в военной сфере.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.