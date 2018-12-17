Армия и оружие

Минобороны Украины: военные проверили готовность ПВО в Донбассе
Комсомольская правда
04:32

Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Комсомольская правда04:32

Подробнее о событии

Украинские военные обкатали «Бук» и попали на видео

Lenta.ru08:02

На Украине решили «успокоить наглых» архивными видеосъемками стрельб «Буков»

ТК Звезда07:39

Минобороны Украины сообщило о проверке готовности ПВО в Донбассе

РИА Новости06:52

ВСУ проверили готовность системы ПВО в Донбассе

REGNUM05:29

Украинские военные провели проверку боеготовности ПВО в Донбассе

Life.ru05:01

Минобороны Украины: военные проверили готовность ПВО в Донбассе

Комсомольская правда04:32

В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе

RT на русском04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Армия и оружие

США намерены начать дополнительные поставки оружия на Украину

Вашингтон в ближайшие несколько месяцев планирует объявить о новых поставках оружия на Украину.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Борисов: Российское оружие в Сирии показало свою надёжность

В некоторые дни интенсивность боевых действий российской авиации достигала до 100 вылетов в сутки Достигнутые показатели надежности, наработка на "отказ", новых самолетов Су-35 и Су-30СМ при интенсивной боевой эксплуатации в 3 – 4 раза превысили нормативные - сообщил Борисов.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Трамп одобрил турецкую военную операцию в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В Косове может снова разгореться военный конфликт – Сергей Кургинян

В Косове возникает неравновесие между албанской и сербской компонентами, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Более десятка истребителей перебросят в Крым с Кубани

На аэродром "Бельбек" под Севастополем перебросят более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет

С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»

В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

На Северном Кавказе начались масштабные учения разведчиков

Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Во Владивостоке завершаются испытания корвета «Громкий»

На Дальнем Востоке завершается проведение морской части госиспытаний корвета «Громкий» (проект 20380), построенного на Амурском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

РФ и КНР работают над проектом по изменению атмосферы

Россия и Китай могли провести испытания технологии изменения атмосферы, которая в будущем, как предполагается, будет задействована в военной сфере.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году

Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Эксперт оценил состояние украинской авиации

Обновлено в 07:34
Главное