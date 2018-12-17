Армия и оружие

Минобороны Украины: военные проверили готовность ПВО в Донбассе
Комсомольская правда
04:32

Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Комсомольская правда04:32

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Минобороны Украины: военные проверили готовность ПВО в Донбассе

Комсомольская правда04:32

В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе

RT на русском04:09
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Армия и оружие

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