Армия и оружие
Минобороны Украины получит 36 конфискованных российских ракетRuposters.ru 10:11
Правительство Украины решило передать министерству обороны 36 конфискованных российских ракет класса "земля-воздух" для системы ПВО С-125 "Печора", передает УНИАН. Соответствующее решение принято на заседании Кабмина.
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Россияне в 2007 году пытались передать этот комплекс якобы в Эритрею, а возможно, и в другие страны, после некоторых манипуляций с документацией, чтобы подорвать международный имидж Украины.
— Юрий Луценко, украинский политикГазета.Ru 11:34
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Экономика
В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford
Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Спорт
Евгения Медведева собирается выучить сложные четверные прыжки
«Моя главная цель на следующий сезон – научиться делать сложные четверные прыжки: сальхов и тулуп в четыре оборота», – рассказала российская спортсменка, отметив, что для этого ей нужно сохранить спокойствие и стать сильнее.
Обновлено в 15:56
Общество
В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма
Facebook давно борется с дискриминацией и ненавистью на основе расы, этнической принадлежности или религии людей, в том числе подразумевалась недопустимость идеи превосходства белых, говорится в сообщении.
Обновлено в 16:47
Спорт
Посольство РФ в Лондоне ответило The Times на скандальный материал об Олимпиаде в Москве
Сотрудники посольства России в Лондоне на своей страничке в социальной сети Twitter оставили запись, в которой высказали своей недоумение насчет этой ситуации.
Обновлено в 11:38
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Политика
Британские депутаты одобрили новые даты Brexit
Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.
Обновлено в 18:07
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо
Обновлено в 18:10
Гаджеты
Российский Caviar презентовал коллекцию «царских» смартфонов
Российский бренд Caviar создал новую коллекцию Tsar-смартфонов, посвященных великим правителям и основателям разных династий и государств.
Обновлено в 14:31
Наука
В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов
Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Футбол
Агент Сульшера приехал в Манчестер
Агент Уле Гуннара Сульшера Джим Сольбаккен в среду вернулся в Манчестер для возобновления переговоров касательно будущего своего клиента.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Спорт
МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи
27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Политика
Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Американские iPhone теперь можно ремонтировать в России по гарантии
На американские модели теперь распространяется международная гарантия сроком на один год.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Обновлено в 12:15