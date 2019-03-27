Армия и оружие

Минобороны Украины получит 36 конфискованных российских ракетRuposters.ru 10:11

Правительство Украины решило передать министерству обороны 36 конфискованных российских ракет класса "земля-воздух" для системы ПВО С-125 "Печора", передает УНИАН. Соответствующее решение принято на заседании Кабмина.
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Юрий Луценко
Россияне в 2007 году пытались передать этот комплекс якобы в Эритрею, а возможно, и в другие страны, после некоторых манипуляций с документацией, чтобы подорвать международный имидж Украины.
— Юрий Луценко, украинский политикГазета.Ru 11:34

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