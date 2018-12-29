Россия подготавливает диверсию с применением химических веществ против мирных жителей Донбасса, заявил 29 декабря представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Армия и оружие Армия и оружие Первая группа американских войск покинула Сирию

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики дважды за сутки открывали огонь по территории региона.

Армия и оружие Армия и оружие Украина обвинила руководство ДНР и ЛНР в подготовке «химической атаки» Украинское командование заявило, что информация о подготовке Украиной провокаций с использованием отравляющих химических веществ не соответствует действительности, а также выдвинуло зеркальные обвинения в адрес властей республик Донбасса.

Армия и оружие Армия и оружие Россия приступила к разработке самолета на замену «Руслана» Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».

Армия и оружие Армия и оружие Турция планирует атаковать курдов в Сирии Турция по-прежнему намерена действовать против курдов на северо-востоке Сирии, сообщил военно-дипломатический источник, о чем 29 декабря говорится на сайте ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие США дадут России военный ответ из-за ДРСМД Как говорится в докладе, с которым ознакомился телеканал RT, такое предложение появилось, потому что Россия якобы создала новую крылатую ракету, которая противоречит положениям ДРСМД.

Армия и оружие Армия и оружие В США российский беспилотник «Посейдон» назвали оружием «Судного дня» "Машина Судного дня" - беспилотная атомная подводная лодка "Посейдон" - может уничтожить США, и это очень беспокоит западные страны, признался бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон.

Армия и оружие Армия и оружие ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине военнослужащим повысят зарплаты в 2019 году Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что подписал указ о повышении зарплат украинским военнослужащим с 1 января 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские дети получили более 1,5 тонны новогодних подарков из России Российские гуманитарные фонды доставили сирийским детям свыше 1,5 т новогодних подарков.

Армия и оружие Армия и оружие «Авангард» остановит гонку вооружений Испытания «Авангарда» напугали американцев, США задумались об усовершенствовании системы ПРО.

Армия и оружие Армия и оружие В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Армия и оружие Армия и оружие В ходе осеннего призыва на военную службу направили 132 тыс. россиян По итогам осеннего призыва в российскую армию на воинскую службу заступили 132,5 тыс. новобранцев, заявил газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму российский истребитель перехватил самолет ВВС США Как сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на Минобороны, за последнюю неделю российские истребители уже три раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.