Армия и оружие
Минобороны Украины: Россия готовит химическую атаку в Донбассе
Минобороны Украины: Россия готовит химическую атаку в ДонбассеREGNUM12:19
Россия подготавливает диверсию с применением химических веществ против мирных жителей Донбасса, заявил 29 декабря представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий.
REGNUM12:19
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Расстреливавший в Ираке мирных жителей Принс отравит воду в Донбассе - «Киберберкут»
Царьград26 декабря в 04:21
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Армия и оружие
Первая группа американских войск покинула Сирию
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики дважды за сутки открывали огонь по территории региона.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Украина обвинила руководство ДНР и ЛНР в подготовке «химической атаки»
Украинское командование заявило, что информация о подготовке Украиной провокаций с использованием отравляющих химических веществ не соответствует действительности, а также выдвинуло зеркальные обвинения в адрес властей республик Донбасса.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Россия приступила к разработке самолета на замену «Руслана»
Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Турция планирует атаковать курдов в Сирии
Турция по-прежнему намерена действовать против курдов на северо-востоке Сирии, сообщил военно-дипломатический источник, о чем 29 декабря говорится на сайте ТАСС.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
США дадут России военный ответ из-за ДРСМД
Как говорится в докладе, с которым ознакомился телеканал RT, такое предложение появилось, потому что Россия якобы создала новую крылатую ракету, которая противоречит положениям ДРСМД.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В США российский беспилотник «Посейдон» назвали оружием «Судного дня»
"Машина Судного дня" - беспилотная атомная подводная лодка "Посейдон" - может уничтожить США, и это очень беспокоит западные страны, признался бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине
Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
На Украине военнослужащим повысят зарплаты в 2019 году
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что подписал указ о повышении зарплат украинским военнослужащим с 1 января 2019 года.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Сирийские дети получили более 1,5 тонны новогодних подарков из России
Российские гуманитарные фонды доставили сирийским детям свыше 1,5 т новогодних подарков.
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие
«Авангард» остановит гонку вооружений
Испытания «Авангарда» напугали американцев, США задумались об усовершенствовании системы ПРО.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации
В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В ходе осеннего призыва на военную службу направили 132 тыс. россиян
По итогам осеннего призыва в российскую армию на воинскую службу заступили 132,5 тыс. новобранцев, заявил газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
В Крыму российский истребитель перехватил самолет ВВС США
Как сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на Минобороны, за последнюю неделю российские истребители уже три раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа
Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено вчера в 20:16