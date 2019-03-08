Армия и оружие
Минобороны Турции анонсировало развертывание С-400 в стране осеньюРБК 05:38
Развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции стартует в октябре. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, передает агентство Anadolu. На данный момент ВВС Турции изучают, в каких регионах лучше всего разместить С-400.
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Происшествия
Уволенный за скандальный стрим экс-замглавы Росгеологии задержан ФСБ
Бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга задержали сотрудники ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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СКА обыграл «Спартак» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Петербургский СКА одержал победу над московским "Спартаком" в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:23
Происшествия
Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии
В Сети появилось видео, снятое на месте падения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 10:13
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на ЧМ в Эстерсунде
Обновлено в 11:29
Происшествия
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
"Юная мисс вселенная-2017" Лотте ван дер Зее умерла за день до своего двадцатилетия от сердечного приступа.
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Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Футбол
Раньери назначен главным тренером «Ромы»
Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен главным тренером римского футбольного клуба «Рома».
Обновлено в 11:10
Общество
Челси Мэннинг арестовали после отказа дать показания о WikiLeaks
Бывшего информатора портала WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг) взяли под стражу за отказ от дачи показаний большому жюри в рамках расследования деятельности WikiLeaks, передает Fox News.
Обновлено в 11:19
Энергетика
Норвежскому фонду рекомендовали избавиться от акций НОВАТЭКа и «Башнефти»
Правительство Норвегии подготовило рекомендации для государственного суверенного фонда (Government Pension Fund Global, GPFG), в котором рекомендовало избавиться от акций более ста нефтекомпаний, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 09:51
Общество
Шнуров на 8 марта написал стих о домашнем насилии
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203
Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Политика
Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии
Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Пентагон может лишить Илона Маска доступа к секретным данным
Как рассказал агентству представитель Пентагона, у Илона Маска есть доступ к секретным данным, потому что SpaceX занимается запусками военных спутников.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Помпео обвинил Мадуро в отключении электричества в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в отсутствии электроэнергии практически на всей территории латиноамериканской страны.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В США самолет экстренно сел на автомагистраль
Небольшой самолет из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку на автомагистраль в США.
Обновлено в 10:33
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
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Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.
Обновлено в 05:18
Общество
Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик
Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено в 09:17
Экономика
Нефть теряет больше 3%, рынки США и Европы тоже в «красном»
Уровень безработицы в США в феврале снизился до 3,8% после 4% в январе, ожидалось 3,9%.
Обновлено в 10:40
Футбол
СМИ: ФИФА отклонила просьбу «Челси» отложить запрет регистрировать игроков
Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу лондонского "Челси" отложить запрет на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов на время обжалования этого решения ФИФА, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин трогательно поздравил женщин с 8 марта
Сегодня, 8 марта, Максим Галкин порадовал своих подписчиц теплым поздравительным видео.
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Политика
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта с борта самолёта
Обновлено в 03:00
Происшествия
Подросток умер в Москве после посещения стоматолога
Следователи проводят проверку по факту смерти 16-летнего подростка после стоматологических процедур в Москве.
Обновлено в 11:32
Политика
Правительство Финляндии подало в отставку
Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
НАТО ответит на размещение Россией ракет у границ альянса
НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30