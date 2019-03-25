Минобороны: Трое российских военных погибли в СирииРоссийская газета 15:14

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.

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Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами. Это произошло в конце февраля, сообщили в Минобороны России. Военные, возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор, попали в засаду группы боевиков.

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