Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в СирииРоссийская газета 15:14

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами. Это произошло в конце февраля, сообщили в Минобороны России. Военные, возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор, попали в засаду группы боевиков.
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с чего всё началось

В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости14:59

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В Сирии погибли трое российских военных

РБК15:23

Минобороны подтвердило гибель трех российских военных в Сирии в конце февраля

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Минобороны сообщило о гибели трёх российских военных в Сирии

RT на русском15:07

В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии

РИА Новости14:59

Трое российских военных погибли в Сирии

Телеканал 360°14:57

Минобороны рассказало о троих погибших в Сирии российских военных

Известия15:14
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