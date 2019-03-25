Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в СирииРоссийская газета 15:14
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами. Это произошло в конце февраля, сообщили в Минобороны России. Военные, возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор, попали в засаду группы боевиков.
Читать в источнике
Оценить280
с чего всё началось
Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.РИА Новости14:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Армия и оружие
Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу
Ранее СМИ сообщали о том, что в Венесуэлу прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с 99 российскими военнослужащими на борту.
Обновлено в 02:05
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено в 22:18
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга заплатит 95 миллионов за замену светофоров
В документации закупки приводится 40 адресов, по которым проведут работы, их общая стоимость оценивается чиновниками в 95 млн рублей.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Корабли ТОФ применили ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море
Корабельная группа в составе кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провела в Японском море учения по противовоздушной обороне, в ходе которых для поражения воздушных целей использовался зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 21:38
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
Обновлено в 16:09
Наука
Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей
Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Почти 55 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по гриппу и ОРВИ
В пресс-службе отметили, что наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации (10,5 тыс.), касались эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом (19,3% от общего количества поступивших вопросов).
Обновлено в 23:27
Политика
Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспорта
Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 10:11
Политика
Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Авто
Кроссовер Mazda CX-9 посвежел и получил две новых комплектации
Автомобиль уже появился на рынке и доступен в четырех комплектациях, две из которых не были доступны ранее.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Александр Незлобин взял квартиру в ипотеку в Москве
35-летний юморист стал обладателем жилплощади в российской столице. Известный российский юморист Александр Незлобин купил квартиру в Москве.
Обновлено в 22:46
Общество
Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей
Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:54
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено в 21:48
Политика
МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»
Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.
Обновлено в 07:27
Финансы
Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%
Ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 8 процентов раньше 2024 года - даты, предусмотренной нацпроектом "Жилье и городская среда".
Обновлено в 05:11
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном
Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Россия передала Сирии медоборудование для оснащения больниц в Тартусе
Россия передала Сирии высокотехнологичное медицинское оборудование для оснащения больниц города Тартуса.
Обновлено в 22:10
Общество
Митинг «за чистое небо» перенесут ради проведения в центре Красноярска
Инициаторы экологического митинга настаивают на его проведении в центре Красноярска.
Обновлено в 22:25
Общество
Специалисты СГК показали, как оплатить услуги без процентов
По аналогии теперь работает личный кабинет для абаканских потребителей.
Обновлено в 22:28